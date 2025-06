🎥 Thibaut Courtois is scherp voor ploegmaat: "Moeten slimmer zijn"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Thibaut Courtois en Real Madrid wonnen zondag met 3-1 van het Mexicaanse Pachuca. Dit na een moeizame wedstrijd, waarin ze bijna de hele tijd met een mannetje minder stonden.

Na een 1-1 gelijkspel tegen Al-Hilal om hun Wereldbeker voor Clubs te beginnen, won Real Madrid zondag voor het eerste wedstrijd in dat nieuwe toernooi. De mannen van Xabi Alonso wonnen met 3-1 van Pachuca.

Jude Bellingham opende de score in de 35e minuut voordat Arda Güler vlak voor de rust de score verdubbelde. In de 70e minuut scoorde Federico Valverde het derde doelpunt. Elías Montiel verkleinde het verschil tien minuten voor tijd.

Real Madrid kon dus nog winnen, nadat Raúl Asencio na amper zeven minuten na een overtreding op Salomón Rondón van het veld werd gestuurd. De Madrileen haalde zijn tegenstander neer aan de rand van het zestienmetergebied.

Dit is niet de eerste keer dat de Spanjaard een fout maakt. Voor de openingswedstrijd van Real Madrid veroorzaakte hij een strafschop, waardoor Al-Hilal de gelijkmaker kon scoren.

Thibaut Courtois sprak duidelijke taal op DAZN: "Het zijn nu twee wedstrijden en twee keer maakt hij dezelfde fout. Misschien zijn het kleine foutjes, maar we moeten wat slimmer zijn. Dit soort fouten kunnen we niet maken."

"Maar goed, hij weet het, en dat is prima. We gaan voor hem vechten, om te winnen zonder hem. En als hij terugkomt, gaan we door met winnen," besluit de doelman.