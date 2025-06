Beerschot komt na jaar vol extra-sportieve problemen met groot nieuws dat probleem oplost

Beerschot degradeerde dit seizoen na één jaar op het hoogste niveau meteen opnieuw naar de Challenger Pro League. Coach Dirk Kuyt is er ondertussen ook weg en dus moet er opnieuw gebouwd worden richting toekomst. Op één gebied is er alvast wel goed nieuws.

Beerschot werd afgelopen seizoen laatste in de Jupiler Pro League en kwam zelfs niet in de buurt van de andere teams. Degradatie was daardoor enkele maanden voor het einde van het seizoen al quasi onvermijdelijk.

Naast de sportieve problemen zat het er ook extrasportief vaak op tussen coach Dirk Kuyt en de sterke mannen van de club. Een abominabel veld, geen trainingsvelden, transfers zonder medeweten, ... Er gebeurde heel veel.

Nieuwe trainingsvelden

"Enerzijds zijn het de resultaten, maar er spelen nog veel dingen bij onze club. We trainen bijvoorbeeld ook in het stadion omdat we geen oefenveld hebben. Al was het wel fijn om met die jongens in het stadion te werken", gaf Dirk Kuyt daar toen over aan.

𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴𝘀𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘅 𝘀𝗲𝗶𝘇𝗼𝗲𝗻 𝟮𝟱/𝟮𝟲 🌱.



De spelers en sportieve staf keren binnenkort terug naar het Universiteitsplein, waar ze opnieuw aan de slag kunnen op twee vernieuwde natuurgrasvelden. Daarnaast zijn er ook twee kunstgrasvelden beschikbaar.#WeAre13 pic.twitter.com/w6LADDVAqh — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) June 23, 2025

Nu komt Beerschot wel met goed nieuws. Zo kunnen ze vanaf heden opnieuw terecht op het Universiteitsplein om te trainen. Dat lieten ze weten via de sociale media.

"De spelers en sportieve staf keren binnenkort terug naar het Universiteitsplein, waar ze opnieuw aan de slag kunnen op twee vernieuwde natuurgrasvelden. Daarnaast zijn er ook twee kunstgrasvelden beschikbaar", klinkt het.