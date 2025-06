OFFICIEEL: Dries Mertens stopt met voetballen

Dries Mertens hangt zijn schoenen aan de haak. Dat heeft de voormalige speler van Napoli en Galatasaray aangekondigd in een videoboodschap. Zo komt er een einde aan de carrière van de ex-Rode Duivel.

Na passages in Nederland, Italië en als laatste halte Turkije, gaat Dries Mertens op voetbalpensioen. Dat nieuws meldt Mertens zelf in een videoboodschap. Mertens zal volgende maand nog één keer de voetbalschoenen aantrekken, voor een galawedstrijd ter ere van voormalig ploeggenoot Marek Hamsik.

Het had er al enige tijd alle schijn van dat hij niet langer door zou gaan. Na drie seizoenen bij Galatasaray liep zijn contract in Istanboel af. In 2022 was hij daar neergestreken nadat hij jarenlang furore maakte in de Serie A.

Mertens maakte natuurlijk vooral het mooie weer bij het Italiaanse Napoli. Na negen seizoenen en 148 doelpunten in Zuid-Italië, Mertens is er tot op vandaag nog steeds clubtopschutter aller tijden, trok hij in 2022 naar Galatasaray.

Daarvoor speelde Mertens in Nederland voor AGOVV, FC Utrecht en PSV. De Leuvenaar droeg ook 109 keer het shirt van de Rode Duivels, daarin wist hij 21 doelpunten te scoren. En nu houdt hij het dus voor bekeken.

Met Mertens stopt nu opnieuw een lid van de Gouden Generatie Rode Duivels. Eerder gingen onder meer Vincent Kompany, Eden Hazard, Marouane Fellaini en meer recent Jan Vertongen en Toby Alderweireld hem al voor. Al is het toch nog even wachten op de officiële communicatie vanuit het kamp-Mertens.