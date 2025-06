Daan Heymans legt uit waarom hij voor KRC Genk koos: "Dat is ook de grootste reden dat ik hierheen ben gekomen"

Daan Heymans is klaar voor de Belgische top en maakte onlangs een knappe transfer naar KRC Genk. Hij gaf wat meer uitleg bij zijn keuze.

Daan Heymans maakte onlangs de overstap naar KRC Genk. Hij bewees zich de afgelopen seizoenen in de Jupiler Pro League en was de sterkhouder bij Charleroi.

Dit leverde hem een transfer op naar de Limburgers. Een mooie move en er moet niet aan getwijfeld worden dat Heymans zijn mannetje kan staan op het middenveld bij Genk.

Alleen blijft de concurrentie wel enorm met Konstantinos Karetsas en eventueel Patrik Hrosovsky die op zijn positie spelen. Maar er is uiteraard een groot voordeel: Genk speelt volgend seizoen Europees.

"Dat is ook de grootste reden dat ik hierheen ben gekomen, want ik wist dat ik niet werd gehaald als de grote nummer één", zegt Heymans bij Het Belang van Limburg. "Het is een groot voordeel dat Genk naast de competitie en de beker ook nog Europees speelt."

"Zo weet ik dat ik mijn minuten zal maken, en op die momenten moet ik er staan. Als ik het dan goed doe, zal de coach mij laten staan. Anders verhuis ik naar de bank. Ik ben nuchter genoeg om dat neutraal te bekijken", gaat hij verder.

"Het was sowieso mijn doel om ofwel een stap hogerop te zetten in België, of om bij een topclub in het buitenland te gaan spelen. Ik wist evenwel dat die topclub nooit uit een G5-competitie zou komen."

"Als ik naar het buitenland zou gaan, zou het waarschijnlijk opnieuw een ploeg geweest zijn die tegen de degradatie zou vechten. Daar heb ik het nu wel mee gehad", besluit Heymans.