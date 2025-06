OFFICEEL: Op 37-jarige leeftijd gaat Teddy Chevalier voor een nieuw avontuur

Teddy Chevalier is een bekend figuur in het Belgische voetbal. Hij keert nu terug naar zijn roots in het noorden van Frankrijk.

In België heeft Teddy Chevalier praktisch alles meegemaakt. De Jupiler Pro League, de Proximus League, Eerste Nationale: de Franse aanvaller heeft op vele velden van het koninkrijk gespeeld met Francs Borains (Boussu Dour bij zijn aankomst in 2009), Zulte Waregem, Kortrijk, Moeskroen en Mons.

Chevalier is blijft zeer gehecht aan zijn regio in het noorden van Frankrijk en is daar trouwens twee keer naar teruggekeerd, eerst naar Lens en vervolgens naar Valenciennes. Hij gaat voor zijn late carrière opnieuw die kant op.

Hij komt net uit een vrij lastig seizoen bij Mons (zes basisplaatsen in Eerste Nationale) maar hij heeft nog steeds brandstof in de tank. Dat bewijst hij door te tekenen bij Saint-Amand, op slechts enkele kilometers van Valenciennes.

Dicht bij huis spelen

Chevalier geeft familieredenen aan. "Ik heb twee kinderen. Ik had kunnen doorgaan in België, ik had enkele contacten. Maar ik zag mezelf niet meer elke dag de grens oversteken. Saint-Amand toonde interesse, en ik had mijn wens om dicht bij huis te spelen", legt hij uit aan La Voix du Nord.

Hij wil geruststellen over zijn fysieke conditie. "Fysiek gaat het goed. Gedurende mijn hele carrière werkte ik fysiek naast het voetbal, ik ging elke dag joggen. Dat is vandaag nog steeds het geval, ik probeer elke dag 10 kilometer te rennen, met afwisselende intensiteit."