Witte rook op komst: 'Union verkoopt sterkhouder aan soldenprijs'

Done deal. In kannen en kruiken. Union SG verliest een sterkhouder deze zomer. En dat mag voor een absolute soldenprijs genoemd worden. Koki Machida gaat minder dan vijf miljoen euro opleveren.

Het hangt al een tijdje in de pijplijn, maar volgens verschillende Duitse bronnen is er ondertussen wel degelijk witte rook op komst in het dossier. En dus komt er binnenkort geld op de bankrekening van Union SG terecht.

Weliswaar wel amper 4,5 miljoen euro of maximaal 5 miljoen euro. En dat terwijl zijn marktwaarde toch wel heel wat hoger ligt.

🚨🔵 Koki #Machida to TSG Hoffenheim, considered a done deal!



Transfer fee: €4.5 million. The 27 y/o centre-back from Royale Union Saint-Gilloise is set to undergo his medical in the coming days.



Machida will be the fourth new signing after Bernardo, Tim Lemperle and Leon… pic.twitter.com/B4O0RbEJTa — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 26, 2025

Zelf betaalde Union SG amper één miljoen euro voor hem, maar misschien hadden ze wel nog meer voor hem kunnen vangen. Hij kwam in 2022 op huurbasis over en werd een jaartje later definitief vastgelegd.

Einde verhaal bij Union SG

Hij had een contract getekend tot juni 2026 en dus was het nu of nooit voor Union SG om hem nog te verkopen - de Japanner gaf niet meteen blijk te willen verlengen en kon dus volgende zomer anders gratis vertrekken.

Er wordt verwacht dat de deal met Hoffenheim snel in orde zal komen. Er is al langer sprake van een nakende deal en nu staan er volgens diverse bronnen al medische testen gepland.