Het einde van uitleenbeurten en de zoektocht naar investeerders: de grote aankondigingen van de CEO van Standard

Standard wil een nieuw hoofdstuk starten op alle niveaus van de club. CEO Giacomo Angelini heeft tijdens de Business Meeting zijn beleid toegelicht.

Donderdag stond in het teken van verschillende verwachte verklaringen bij Standard. Die van Marc Wilmots en Mircea Rednic tijdens de persconferentie waarin de Roemeense coach geïntroduceerd werd, en ook die van CEO Giacomo Angelini enkele uren later tijdens de Business Meeting.

De Italiaan zal zijn eerste seizoen aan het roer van de club beleven en heeft al een goed idee gekregen van wat hem te wachten staat: "Het seizoen 24-25 was niet eenvoudig, sommigen zouden het chaotisch noemen. Het zal herinnerd worden als een openbaring van onze identiteit, een seizoen gekenmerkt door schokken ver buiten het veld", legde hij uit volgens Le Soir.

"We hebben turbulente buitensportieve periodes doorgemaakt, geschillen, juridische onzekerheden, aandeelhoudersinstabiliteit. Waar anderen zouden zijn gezonken, hebben wij koers gehouden. De boot slingerde hevig in de storm, maar is nooit gezonken. We bogen, vaak, maar braken nooit," vervolgde hij.

Angelini benadrukt dat het nu tijd is om het hoofd weer omhoog te brengen, vooral op het veld: "Geen enkele speler zal nog worden uitgeleend, met als doel een ervaren en vastberaden team te hebben dat mikt op de Champions' Play-offs."

Dit vereist duidelijkheid aan de top van de club, te beginnen met de komst van nieuwe investeerders: "Er is interesse, maar we willen niet te snel gaan. We willen een visie, duidelijke ambities en investeerders met een onberispelijke reputatie. Daarom willen we niet overhaast te werk gaan, om de juiste keuze te maken. Voor een koerswijziging willen we nauwkeurigheid, geen improvisatie."