Na transfer van Lierse naar Dender eindelijk kans op hoogste niveau: grote woorden worden niet geschuwd

Na twee jaar trouwe dienst bij Lierse vertrekt Luc Marijnissen naar eersteklasser Dender. De 22-jarige Nederlandse verdediger krijgt zo zijn eerste ervaring op het allerhoogste niveau te verwerken. Hij ziet het alvast zitten.

Sinds 19 juni is hij actief bij Dender en in de voorbereiding volop bezig zijn kansen af te dwingen voor een eerste avontuur op het hoogste niveau. Dat is er niet gekomen in zijn eigen land, Nederland.

Geen transfer naar Nederland

De verdediger werd tijdens de wintermercato gevolgd door een aantal clubs uit de Eredivisie, maar een transfer volgde er niet. Hij is nu wel blij dat hij zijn kans krijgt in België.

"Voor ik mijn contract bij Dender tekende, had ik een gesprek met de technisch directeur en de coach. Ze lieten aan de hand van beelden zien welk type speler ik ben en wat hun systeem is", aldus Luc Marijnissen in Het Laatste Nieuws.

Duidelijk profiel

"Ze maakten me duidelijk waarom mijn profiel in hun systeem past. Ze hebben me gehaald met een bepaald doel. Ze zien me als rechtse centrale verdediger van de drie. Het geeft me ook vertrouwen dat ik in de eerste oefenmatch meteen op die positie werd uitgespeeld, al is het nog lang vooraleer de eerste competitiematch wordt gespeeld."

De flexibele speler ziet het dan ook zeker zitten op het hoogste niveau, al snapt hij dat het een moeilijke stap wordt naar 1A. "Maar ik voel dat ik me steeds beter aan het hogere niveau aanpas."