Ex-ploeg van Philippe Clement verbaast de wereld en laat van zich horen na stunt met Paul Pogba: "Hij is thuis"

Wat al een paar weken in de lucht hangt is een feit: Paul Pogba is weer voetballer en heeft een ploeg gevonden. Hij gaat aan de slag bij AS Monaco.

Dat heeft de ex-club van Philippe Clement met de nodige trots aangekondigd. Het is uiteraard een hele grote naam die de nummer 3 uit de Ligue 1 van vorig seizoen weet te strikken. Stel je voor dat Pogba binnen een tweetal weken zou debuteren in de vriendschappelijke wedstrijd tegen ... Cercle. Hij tekende een contract tot juni 2027.

In het prinsdom wrijven ze zich in de handen met zijn komst. Op de officiële clubsite smeert Monaco dan ook de vele verwezenlijkingen uit de carrière van de 32-jarige Pogba in het breed uit. Die zijn niet gering. Met Juventus werd hij vier keer na elkaar kampioen in de Serie A. Ook hielp hij mee aan het winnen van twee Italiaanse bekers en twee Supercups.

WK-winst grootste triomf Pogba

Bij Manchester United won Pogba dan weer de Europa League en de League Cup. Zijn grootste triomf was het winnen van het WK in 2018 met Frankrijk. Pogba was er niet zomaar bij, hij had ook een belangrijk aandeel in het behalen van de wereldtitel. Pogba scoorde immers in de WK-finale tegen Kroatië, door Frankrijk gewonnen met 4-2.

Pogba heeft met Les Bleus overigens ook de Nations League op zak gestoken. Op de sociale media van Monaco vinden we nog enkele tekenen van fierheid. "Pogba is thuis", klinkt het. Nochtans kwam Pogba nog nooit eerder in actie bij Monaco. De Franse clubs waar hij voor speelde tijdens zijn jeugd waren Torcy en Le Havre.

Na Pogba nog grote naam op komst

Ook prijst Monaco het aura van Pogba. De Monegasken zullen hopen dat hij met zijn uitstraling ook zijn ploegmaats naar een hoger niveau tilt. Ze zijn overigens van plan om nog zwaar uit te pakken, want ook Ansu Fati zou op weg zijn naar Monaco.