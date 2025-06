Mircea Rednic wil de supporters meteen voor zich winnen: "We hebben veel druk, maar dat is nu eenmaal Standard"

Standard heeft een goede start gemaakt in de voorbereiding. Sttandard won vlot met 0-3 in Aubel. Mircea Rednic zag meteen een verbeterpunt.

Standard had het zaterdag vrij gemakkelijk tegen Aubel voor de eerste wedstrijd van Rednic. Een overwinning met 0-3 waar de Roemeense coach lessen uit trok aan onze microfoon: "Er was een goede aanwezigheid, ik heb geprobeerd om twee evenwichtige teams te maken met genoeg ervaring," begint hij.

"Zelfs al is het maar een vriendschappelijke wedstrijd, het is toch iets anders dan een training. Er zijn positieve en negatieve aspecten. We hebben kansen gecreëerd, maar ik zou meer willen scoren, we hebben veel kansen gemist," merkt Mircea Rednic op.

Adnane Abid, onder andere, wordt genoemd als één van de positieve punten voor Luik in deze wedstrijd. "De nieuwkomers hebben kwaliteiten, daarom zijn ze hier. Nu moeten we geduldig met hen zijn. Ze moeten integreren, we moeten ze leren kennen, daar werken we aan." De overwinning draagt Rednic vooral op aan de supporters, talrijk aanwezig in Aubel afgelopen zaterdag.

"Voor mij telt het resultaat niet veel in een vriendschappelijke wedstrijd, maar het telt wel voor de supporters en ik ben blij voor hen dat ze talrijk aanwezig waren," verheugt de coach zich. "Ze moeten voelen dat we geen fouten mogen maken. Dat legt druk, maar dat hoort bij Standard. Ben ik kalm gebleven? Dat is niet echt mijn stijl (gelach), maar voorlopig kijk ik, analyseer ik, onthoud ik de goede dingen. Maar ik had graag meer doelpunten gezien want dat maakt de supporters blij."

Om dit te bereiken, leek de coach de aanvallers veel vrijheid te geven, vooral aan Abid. "Ik geef het hen niet, ze nemen het als ze denken dat ze iets kunnen bijdragen, en de anderen moeten dekken. Dat is voetbal. Nu zal het doel zijn om de intensiteit op te voeren. En Marc (Wilmots) zal ook nog wat verrassingen hebben voor iedereen," besluit Rednic met een glimlach.