Vincent Kompany en Bayern laten oog vallen op Duitse sensatie en bereiden miljoenenbod voor

Het Bayern München van Vincent Kompany speelde afgelopen seizoen kampioen in de Duitse Bundesliga. Toch blijft Bayern zoeken naar versterking.

Met 82 punten kroonde Vincent Kompany zich afgelopen seizoen tot kampioen van Duitsland met Bayern München. Daarmee hadden ze dertien punten meer dan eerste achtervolger Leverkusen.

In de Champions League liep het minder vlot. Bayern werd in de kwartfinale uitgeschakeld door Inter. De Italianen kwamen winnen in München en Bayern kwam niet verder dan een gelijkspel in Milaan.

Succes in Europa is een must voor Bayern. Met alleen succes in eigen land zal Kompany niet lang aan het roer blijven. Versterking om volgend seizoen beter te doen is dus nodig.

In die zoektocht naar versterking vond Bayern Nick Woltemade. Een naam die bij weinig mensen een belletje zal doen rinkelen. De boomlange spits speelde zich in de kijker bij Stuttgart.

Ook op het EK U21 liet de 23-jarige Duitser zijn talent zien. In vijf wedstrijden was hij goed voor zes doelpunten en drie assists. In de Bundesliga scoorde hij 12 doelpunten in 28 wedstrijden.

Volgens Fabrizio Romano staat Woltemade open voor een vertrek naar Bayern. De gesprekken tussen speler en club zijn al afgerond. Enkel Stuttgart moet nog overtuigd worden door het bod van Bayern.