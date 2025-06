CEO onthult: zo wil Cercle Brugge miljoenen verdienen

Cercle Brugge maakte recent opvallende keuzes: na het ontslag van Bernd Storck kwam Onur Cinel aan het roer. CEO Klaas Reynaert licht toe hoe het lucratieve transfermodel werkt.

Er is onlangs heel wat veranderd bij Cercle Brugge. Coach Bernd Storck, die werd aangesteld vlak voor de barragewedstrijden tegen Patro Eisden Maasmechelen, werd na twee matchen ontslagen.

Opvallender kon haast niet. De uitleg was dat beide partijen niet op dezelfde golflengte zaten. Het vertrek van Storck maakte plaats voor Onur Cinel, die het roer overnam.

"Onur stond al langer op onze lijst, kan resultaten halen en ook jonge spelers beter maken", vertelde CEO Klaas Reynaert bij Het Laatste Nieuws. Hij gaat nog wat dieper in op de werking van de Vereniging.

"Om die dan te kunnen doorverkopen, ja, daar moeten we niet flauw over doen. Ons businessmodel begint nu vruchten af te werpen, voor het eerst sinds de overname door Monaco is er dankzij de transfers en het Europese succes geen exploitatieverlies. Zelfs vijf miljoen euro winst. Toch niet onaanzienlijk, dunkt me", gaat Reynaert verder.

"Nu we wellicht een miljoen minder tv-geld gaan beuren en ook de Europese inkomsten wegvallen, mag duidelijk zijn dat we elk goed bod op één van onze spelers moeten overwegen. Ook al willen we graag de groep samenhouden", vertelt de CEO. Nieuws dat de fans misschien niet graag horen.

"Dat er veel interesse voor onze spelers is, bevestigt enkel wat vorig seizoen zo vaak werd gezegd over de aanwezige kwaliteit. In die optiek wil ik toch even aanstippen dat mijn respect voor wat Rembert Vromant als TD hier neerzette, heel groot blijft", besluit Reynaert.