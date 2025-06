Transfer in stroomversnelling? 'Jashari heeft persoonlijk akkoord met Europese topclub en duwt zelf door voor transfer'

Club Brugge zou deze zomer goed kunnen verdienen aan Ardon Jashari, al blijft het een moeilijk dossier. Blauw-zwart moet hem natuurlijk eerst willen verkopen.

Dat er grote interesse in Jashari is, is logisch en ondertussen ook geen geheim meer. De club die het meeste werk wil maken van zijn komst is AC Milan.

De Italianen trokken afgelopen week naar Brussel om te onderhandelen met Club, maar keerden terug met een duidelijke boodschap: de Zwitserse middenvelder is niet te koop. Maar voor de juiste prijs blijft alles nog wel mogelijk.

AC Milan zag zijn eerste bod afgewezen worden, maar wil nog niet opgeven. Volgens transferexpert Nicolo Schira bereidt de club een nieuw bod voor op Jashari.

Langs de kant van de speler is het al klaar: de middenvelder zou al een akkoord gevonden hebben over een contract tot 2030. Zelf pusht Jashari na één seizoen bij Club nu al voor de transfer.

