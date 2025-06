Vincent Kompany dient Jürgen Klopp meteen van antwoord na kritiek

Vincent Kompany verdedigt de Club World Cup tegen kritiek en roept op om na te denken over de integratie ervan in een druk schema.

Vincent Kompany reageerde op de kritiek die gericht is op het WK voor clubs. Terwijl Jürgen Klopp het 'dramatisch' noemde, verdedigde de coach van Bayern het idee en bracht een ander perspectief naar voren.

"Alle onderwerpen op aarde kunnen bekritiseerd worden door mensen", legde hij rustig uit tijdens de persconferentie. Voor hem is dit soort debat onvermijdelijk en maakt het deel uit van het moderne voetbal. Het is onmogelijk om iedereen tevreden te stellen met dit soort projecten.

Kompany gaat zelfs nog verder door het belang van de competitie te verdedigen. "Over vier jaar is er een nieuw WK voor clubs en ik denk dat als ik deel uitmaak van een team dat er niet bij zal zijn, ik zeker op vakantie zal zitten met spijt."

Hij benadrukt het prestige en de motivatie die het voor teams vertegenwoordigt. "Dit is iets waar je deel van wilt uitmaken", zegt hij.

Voor Kompany is de echte vraag niet of het een goed idee is. Voor hem is het belangrijk om ruimte te vinden voor dit mondiale evenement zonder de rest op te offeren.