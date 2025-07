Ambitie is groot: De Condé krijgt viervoudige versterking bij KRC Genk

Dimitri De Condé staat er niet langer alleen voor bij KRC Genk. Hij krijgt liefst vier man ter ondersteuning in de vorm van een 'Football Leadership Team'. Dat hebben de Limburgers bekend gemaakt.

Dimitri de Condé was het voorbije jaar het Head of Football bij KRC Genk en in die hoedanigheid was hij de enige die verantwoordelijk was als het ging over het sportieve beleid van de club.

Vier nieuwe namen ter ondersteuning

Dat gaat nu wijzigen, want er zijn vier mensen aangesteld die met hem zullen gaan samenwerken om de ambities van de club waar te maken.

Het gaat over CEO Hooyberghs, Dirk Schoofs, Steven De Pauw en Eddy Vanhemel. Samen worden ze een ‘Football Leadership Team’ en de vijf zullen in nauw contact met elkaar blijven staan.

Nauw contact onderling

CEO Hooyberghs gaf wat meer duiding aan Het Belang van Limburg: "Dirk Schoofs, die altijd bezig is geweest met recruitment en die zich zal bezighouden met innovatie. Zodat we consistent over alle nieuwe technologieën beschikken om beter te worden."

"Steven De Pauw gaat de academie leiden, terwijl Eddy Vanhemel de individuele ontwikkeling van alle toptalenten in de club voor zijn rekening zal nemen. De club zal daarvoor ook gebruik gaan maken van ‘individual development coaches’, die zullen worden geleid door Vanhemel."