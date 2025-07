Fan Council van Anderlecht gaat nog verder en eist ontslag van Wouter Vandenhaute: "De maat is vol"

Wouter Vandenhaute is nog steeds de voorzitter van RSC Anderlecht, maar voor hoe lang nog? De druk op zijn schouders neemt toe.

Tijdens de vriendschappelijke wedstrijd van Anderlecht tegen WS Lauwe werd opgemerkt dat de supporters van de club Wouter Vandenhaute niet met rust zullen laten. "Wouter buiten" werd duidelijk gehoord, zelfs tijdens de livestream van de wedstrijd, al bij deze eerste oefenwedstrijd van de ploeg van Besnik Hasi.

Terwijl de voorbereiding doorgaat, heeft de Fan Council van de Anderlecht-supporters deze dinsdag een open brief gepubliceerd. De woede wordt veroorzaakt door het vertrek van Kenneth Bornauw, CEO Non-sport van RSC Anderlecht, evenals de recente verklaringen van Vandenhaute in de pers. Er worden enkele punten aangehaald.

"Een schrijnend gebrek aan duidelijke en volgehouden visie; het systematische vertrek van bekwame mensen met diepgeworteld Anderlecht-DNA; een groeiende interne én externe onvrede over het functioneren van de voorzitter; manipulatieve, soms zelfs leugenachtige communicatie via bevriende media."

Voor de Fan Council is "de maat vol": "Wij stellen vast dat onze geliefde club met Vandenhaute niet de voorzitter heeft die het verdient. En vooral: niet de voorzitter die het nodig heeft om de rust, transparantie en geloofwaardigheid te herstellen die nodig zijn om opnieuw aansluiting te vinden bij de Belgische top."

De Fan Council richt zich ook expliciet tot Wouter Vandenhaute: "Hoeveel protest, hoeveel interne en extreme signalen zijn er nog nodig vooraleer je zelf inziet dat het tijd is om plaats te ruimen? Is jouw liefde voor de club niet groter dan je koppigheid? De intenties waarmee je begonnen bent willen we niet in twijfel trekken. Maar als je jezelf even streng zou evalueren als je dat doet voor je medewerkers, dan kan je toch niet anders dan concluderen dat je niet geslaagd bent als voorzitter?"