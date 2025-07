Geen Rode Duivels: Belgische ex-Genk-speler overweegt verrassend nationaal elftal

Jay-Dee Geusens (23) trok via SK Beveren naar Al-Jazira en denkt nu hardop na over een toekomst als international voor de Emiraten.

KRC Genk leidt enorm veel talenten op, maar niet iedereen kan doorbreken bij de Limburgers. Dat was het geval bij Jay-Dee Geusens. De middenvelder doorliep sinds 2010 alle jeugdreeksen en was later actief bij Jong Genk.

Hij mocht ook twee keer invallen bij de A-ploeg. In de zomer van 2023 besloot Geusens om naar SK Beveren te trekken. Maar een dik jaar laten kreeg hij plots een lucratieve aanbieding uit de Verenigde Arabische Emiraten.

De voormalige Genkie maakte afgelopen zomer de overstap naar Al-Jazira. Geusens moet het er vooral met invalbeurten doen, maar mag af en toe ook starten. Bij Het Belang van Limburg sprak hij over zijn toekomst.

"Ik ben hier graag en wil me zeker nog een seizoen bewijzen bij Al Jazira. Daarna zien we wel wat de toekomst brengt, ik bekijk het seizoen per seizoen. Het voetbal zet hier grote stappen vooruit, ze willen echt blijven ontwikkelen en een sterke nationale ploeg uitbouwen", zegt Geusens.

Voorlopig heeft de 23-jarige Limburger geen uitzicht op een plaats bij de Rode Duivels, maar er is nog een optie... "Of het voor mij een optie zou zijn om international te worden bij de Verenigde Arabische Emiraten? Ik laat alle deuren open en sluit zeker niets uit, het zou een mooie kans zijn."

"Maar om daarvoor in aanmerking te komen, moet je zeker vier jaar hier aan de slag zijn. Ik ben en blijf sowieso enorm trots om Belg te zijn, maar laat ons eerlijk zijn: de kans dat ik ooit bij de Rode Duivels geraak is enorm klein. (Schatert) We zullen dus wel zien hoe het loopt. Als de kans er ooit komt, zal ik daar zeker over nadenken", besluit Geusens duidelijk.