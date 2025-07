Standard heeft eindelijk beet en kaapt middenvelder weg bij Club Brugge: woensdag volgen medische tests

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Standard rondde zijn zesde zomertransfer af met Josué Homawoo. De volgende versterking zou al onderweg zijn.

Standard blijft hard gaan op de transfermarkt. Met nieuwe coach Mircea Rednic willen de Luikenaars sterk beginnen aan het nieuwe seizoen. Transfer nummer zes werd dinsdagavond afgerond.

Josué Homawoo is nu een speler van Standard. Maar lang zullen de supporters niet moeten wachten op de volgende versterking. En die komt uit de Jupiler Pro League.

Het is al lang geen geheim meer dat Standard zijn oog heeft laten vallen op Casper Nielsen. Hij leek niet meer in de plannen van Club Brugge voor te komen, dus zagen ze in Luik een kans.

Tussen Standard en Nielsen was er al langere tijd een akkoord. Maar Club wou 2 miljoen euro, wat onhaalbaar is voor de Rouches. De onderhandelingen verliepen niet makkelijk, maar Standard heeft wat het wil.

Volgens Sudinfo is er een akkoord tussen Standard en Club Brugge voor een transfer van rond de één miljoen euro. Nielsen zal woensdag zijn medische tests afleggen en nadien tekenen. De uitgesproken wens van de speler om naar Sclessin te trekken was doorslaggevend.