OFFICIEEL: Een voormalige teamgenoot van Marc Wilmots wordt de nieuwe Directeur Rekrutering van Standard

Jérôme Bonnissel is de nieuwe Directeur Rekrutering bij Standard. De voormalige voetballer van onder meer Marseille en Fulham brengt heel wat ervaring mee naar Sclessin.

Het is officieel, Standard Luik heeft een nieuwe Directeur Rekrutering aangesteld. Jérôme Bonnissel, een voormalige verdediger die onder andere bij Marseille, Fulham, Bordeaux en Montpellier heeft gespeeld, sluit zich aan bij de Luikse rangen. Dat heeft Standard gecommuniceerd via de officiële kanalen.

Nadat zijn carrière in 2006 eindigde, werd hij Directeur van het rekruteringsbureau van Girondins de Bordeaux tussen 2010 en 2016. In 2018 trad hij vervolgens toe tot het rekruteringsteam van Olympique Lyonnais en van 2020 tot 2024 bekleedde hij de functie van Hoofd Recrutering bij Stade Rennais.

In een eerste reactie spreekt Bonnissel over zijn nieuwe uitdaging: "Toen Marc Wilmots me vroeg om bij Standard te komen, zag ik een mooie kans om te werken aan een zeer goed project en een eerste ervaring in het buitenland op te doen bij een historische en gerenommeerde club."

"Jérôme Bonnissel heeft gedurende meer dan 15 jaar een sterke reputatie opgebouwd in het rekruteringsgebied en zijn carrière spreekt voor zich. Hij is een echte troef voor onze club," aldus Marc Wilmots, de sportief directeur van de club, die samen met hem bij Bordeaux speelde tijdens het seizoen 2000-2001.

"Onze club heet Jérôme van harte welkom en wenst hem het beste in deze nieuwe uitdaging," zo staat in het communiqué van Standard geschreven.