Versterking nodig voor OH Leuven? David Hubert is zeer duidelijk over de zaak

OH Leuven eindigde vorig jaar op de zesde plaats in de Europe Play-offs. Het speelde een heel seizoen lang te veel gelijk en soms werd voorin wat stootkracht gemist. Toch wil nieuwe coach David Hubert niet vooruitlopen op de zaak.

David Hubert is nog maar pas de nieuwe coach van OH Leuven, maar in de voorbereiding legde hij er alvast de pees op. In de eerste oefenwedstrijd werd ook al meteen met 10-0 en in de tweede zelfs met 15-0 gewonnen, maar dat is geen graadmeter.

Versterking voorin?

De komende weken zal er nog hard getraind worden. En ook gezocht worden naar diverse versterkingen? “Waar we versterking nodig hebben? Dat is intern te bespreken”, aldus Hubert bij RobTV.

“We zijn natuurlijk een heel aantal jongens vertrokken, waardoor we uiteraard jongens gaan moeten zien toekomen. Ik hou mij bezig met de spelers die op dit moment hier zijn, anderen zijn met de transfers bezig.”

Niet te hard van stapel lopen

Zeker voorin lijkt er wel een goalgetter te moeten komen: “De oefenwedstrijd bewees dat er wel wat scorend vermogen bij ons zit. Het is ook de manier waarmee je er aan de slag gaat.”

“Ik denk dat elke speler hier potentieel heeft en het is aan ons om van elke speler het potentieel eruit te halen. Op die manier kan je ook groeien”, wilde hij niet te hard van stapel lopen.