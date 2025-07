JPL-club zit in zeer lastige situatie voor seizoensstart: "Daar zitten we met een probleem"

FCV Dender begon moeizaam aan zijn voorbereiding, al loopt het nu iets beter. Alleen zit de club met een heel lastig probleem vooraan.

FCV Dender ging eerder in de voorbereiding met 4-0 onderuit tegen KFC Merelbeke. De oefenpartij die daarop volgde liep een pak beter: Dender won met 1-5 van Lierse SK.

Alleen stapelen de problemen zich op vooraan. Eerder viel Bruny Nsimba al uit, maar nu zit ook een tweede spits in de lappenmand.

Mo Berte heeft namelijk een spierscheur opgelopen en mist daardoor de seizoensstart. "Dit is uiteraard bijzonder vervelend", zegt coach Vincent Euvrard bij Het Nieuwsblad.

"Het is wel de kans voor Jordan Kadiri. Hij scoorde en tankte vertrouwen tegen Lierse, maar is eerder hetzelfde type als Aurélien Scheidler. We missen zonder Nsimba en Berte wat explosiviteit en snelheid voorin."

Dender heeft nood aan inkomende transfers, maar die zouden eraan komen. "Julien Gorius werkt dag en nacht hoor. Voorin zitten we wel met een probleem. Desnoods moeten we met een andere veldbezetting uitpakken", besluit Euvrard.