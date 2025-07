Liverpool komt met mooi gebaar na overlijden van Diogo Jota

Na de tragische dood van Liverpool-speler Diogo Jota en zijn broer André Silva, zijn de twee Portugezen zaterdag begraven. Liverpool heeft ondertussen beslist de familie Jota te blijven ondersteunen, ook op financieel vlak.

Het nieuws kwam binnen als een donderslag bij heldere hemel: Liverpool-aanvaller Diogo Jota kwam op donderdagochtend om het leven ten gevolge van een auto-ongeluk. Ook zijn broer, André Silva, overleefde het ongeval niet.

Heel de (voetbal)wereld werd in diepe rouw ondergedompeld door het plotse overlijden van de Portugezen. Jota was 28, nog maar pas getrouwd en vader van drie jonge kinderen. Op zaterdag zijn de broers begraven in Portugal.

Jota's club, Liverpool, is niet van plan de familie van zijn overleden speler zomaar aan zijn lot over te laten. De Portugees had nog een contract voor twee seizoenen bij de kampioen van de Engelse Premier League en Liverpool gaat dat contract ook uitbetalen, meldt Het Laatste Nieuws.

De komende twee seizoenen zal de familie dus nog zeven miljoen euro per jaar ontvangen van Liverpool, al zal die financiële bijdrage uiteraard niet kunnen opwegen tegen het verschrikkelijke verlies waar zij op dit moment mee te maken hebben. Toch is het een mooi gebaar van de Engelse topclub.

Naast de financiële steun maakte Liverpool eerder ook al bekend dat ze het rugnummer 20, waar Jota sinds zijn aankomst bij Liverpool mee speelde, zal bevriezen. Geen enkele andere Liverpool-speler zal ooit nog met Jota's rugnummer mogen spelen.