Marc Overmars kan bijna deftig aan de slag: eerste grote uitgaande transfer moet transfermachine op gang brengen

De transferzomer van Antwerp is tot dusver opvallend stil verlopen. Terwijl concurrenten hun kern al volop versterken, bleef het bij The Great Old windstil op de transfermarkt.

De verklaring ligt grotendeels bij de financiële balans: sportief directeur Marc Overmars wil – of moet – eerst verkopen vooraleer er echt werk gemaakt kan worden van inkomende versterkingen. Die eerste grote verkoop lijkt er nu aan te komen. Michel-Ange Balikwisha staat dicht bij een overgang naar Celtic. De Schotse topclub voert al geruime tijd gesprekken en drukt nu door. Antwerp zou snel willen afronden, ook omdat Balikwisha zijn laatste contractjaar is ingegaan. Verlengen doet hij niet, dus dit is het moment om nog een stevige som te innen. De flankaanvaller herpakte zich eind vorig seizoen met doelpunten en assists en bleef op Europees vlak niet onopgemerkt. Zijn profiel – snel, technisch, en inzetbaar op beide flanken – maakt hem een interessante versterking voor Brendan Rodgers en co. Bovendien laat zijn vertrek ruimte vrij in het loonbudget van Antwerp. Met de inkomsten van Balikwisha krijgt Overmars eindelijk marge om te schakelen. Antwerp snakt naar vers bloed, vooral in de verdediging en de aanval. Achterin ontbreekt het aan voldoende diepgang en ervaring, terwijl er voorin dringend een extra spits nodig is om de concurrentie met Janssen – als hij blijft – op te voeren. De voorbereiding draait intussen op volle toeren, maar het is duidelijk dat coach Stef Wils hoopt op versterking vóór de competitiestart. In Oostenrijk werkt hij momenteel met een mix van jonge talenten en vertrouwde namen, al is de kern nog lang niet in balans. Als de deal met Celtic deze week rond raakt, komt er eindelijk beweging in de mercato van Antwerp. Dan kan Overmars zijn huiswerk bovenhalen en eindelijk werk maken van de broodnodige vernieuwing. De fans wachten alvast vol ongeduld op de eerste grote inkomende naam.