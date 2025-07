Na hevig supportersprotest: Daring Brussels grijpt drastisch in

Wordt het nu Daring Brussels of toch nog RWDM? De Challenger Pro League-club heeft maandag een duidelijk statement de wereld ingestuurd.

Het is een soap geweest. RWDM besloot een tijdje geleden om zijn naam te veranderen naar Daring Brussels. Dit zonder overleg met de fans.

Die waren woest. De intentie was om de club internationaal wat meer op de kaart te zetten met 'Brussel' erin. Bij de supporters pakte dit dus niet. Zij protesteerden zelfs op straat.

Uiteindelijk heeft de club een grote beslissing genomen. "RWDM behoudt zijn 4 magische letters", klinkt het in een statement. "Na overleg kondigen Eagle Football Group en de clubleiding hun beslissing aan om de oorspronkelijke naam Racing White Daring Molenbeek te behouden, samen met het iconische acroniem RWDM (“de 4 magische letters”), en dit te combineren met de naam Brussels om de internationale belangen van onze club te ondersteunen."

"Het originele clublogo uit 1973 blijft volledig ongewijzigd, met enkel de toevoeging van Brussels, terwijl stamnummer 2 behouden blijft", volgt het. Niet alle wijzigingen worden dus ongedaan gemaakt.

"We hopen dat de gemeente Molenbeek, onze supporters en alle voetballiefhebbers in het land samen het eerste elftal van RWDM Brussels zullen steunen, dat op zaterdag 9 augustus om 20 uur zijn eerste competitiewedstrijd van het seizoen speelt in het Edmond Machtensstadion tegen SK Lommel."