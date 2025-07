Dit is waarom hij later toekomt: Anderlecht ziet aanwinst dinsdag aansluiten op oefenkamp

Nathan Saliba heeft lang op zich laten wachten door de Gold Cup, maar is gearriveerd. De aanwinst van Anderlecht sluit dinsdag aan bij de groep.

Anderlecht is op stage vertrokken naar Nederland. Coach Besnik Hasi zit met een luxeprobleem, aangezien er maar liefst 35 spelers mee op stage vertrokken.

Het is zeker dat er volgend seizoen geen 35 spelers in de kern zullen zitten, en dus moet Hasi binnenkort enkele spelers teleurstellen. Er kwamen al heel wat inkomende transfers toe, maar op uitgaand vlak blijft het rustig.

Een van de nieuwe aanwinsten is Nathan Saliba, alleen zit hij nog niet bij de groep op dit moment. Volgens Het Laatste Nieuws sluit hij dinsdag mee aan op stage in Renesse, nadat hij medisch gekeurd wordt.

De middenvelder was er om simpele redenen nog niet bij. Hij was met Canada actief op de Gold Cup. Alle administratieve zaken zijn nu in orde.

Saliba komt over van CF Montreal uit Canada. Hij moet uiteraard niet vrezen voor zijn plaats in de kern, maar door zijn komst zal er sowieso wel een andere middenvelder moeten vertrekken.