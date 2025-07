KV Kortrijk toont ambities en komt met zware miljoeneninvestering

531

KV Kortrijk begint binnenkort aan zijn eerste seizoen in de Challenger Pro League. Het doel is zo snel mogelijk opnieuw naar het hoogste niveau stijgen. Daartoe willen ze ook flink gaan investeren in de toekomst.

Bij KV Kortrijk willen ze in de toekomst aan de slag met de (eigen) jeugd en daartoe is een goed oefencentrum een absolute must. Tijd om te investeren dus? Nieuw oefencentrum in Kortrijk De voorbije jaren was al meermaals sprake van de bouw van een nieuw oefencentrum, maar nu is het volgens Mandelnieuws eindelijk zover. De bouw is officieel begonnen. Vorig seizoen was er ook al sprake van, maar uiteindelijk werd het toen uitgesteld. De investering zou er eentje zijn van 4,2 miljoen euro, waarvan eigenaar Vincent Tan de eerste helft ophoest. Hoeveel kost de investering van Kortrijk? De stad Kortrijk besloot om ook 2,2 miljoen euro te investeren in de bouw van het nieuwe oefencentrum. Er komen kantoren en het onthaal van KV Kortrijk in, onder meer. Op die manier worden de diensten van de club ook meteen een beetje meer gecentraliseerd. Er is ook plaats voor een kleedkamer, een restaurant, verzorgingsruimtes en een grote fitnessruimte. Tegen oktober zou de eerste steen ook effectief gelegd moeten zijn. Een stap in de goede richting voor De Kerels.