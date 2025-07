Miljoenengegoochel in Brugge, maar windstilte over een aantal andere dossiers: dit is waarom

De zomermercato bij Club Brugge gaat hard. Dévy Rigaux, Director of Football bij blauw-zwart, heeft het druk. En vakantie nemen zit er de eerstkomende weken/maanden nog niet in. Het gegoochel met miljoenen wordt een werk van lange adem.

Rigaux wordt uiteraard ondersteund door een heel team en heeft de steun van Bob Madou en Maarten Dedobbeleer, maar toch leidt hij het gros van de onderhandelingen. Na de transfer van Maxim De Cuyper voor 20 miljoen plus bonussen en die van Ferran Jutgla voor 5 miljoen wordt verwacht dat Chemsdine Talbi vandaag ook in orde komt.

Eerst Jashari, dan de rest?

Da's nog eens een totaalpakket van 23 miljoen euro. Intussen moeten ze ook de harde onderhandelingen met AC Milan voeren over Ardon Jashari. Mogelijk moeten ze daar wat water bij de wijn doen omdat de Zwitser zelf zijn zinnen op de Italiaanse topclub heeft gezet, maar het zal toch nog op een bedrag van 35 miljoen of hoger uitkomen.

Dat zijn dossiers die niet op één-twee-drie afgerond worden en vereisen de volledige aandacht. En zo is het ook gecommuniceerd naar twee andere jongens die op een transfer azen. Joël Ordonez en Raphael Onyedika hopen deze zomer ook de stap hogerop te zetten, maar rond hen blijft het voorlopig windstil.

CL-voorrondes in het achterhoofd?

Dat is dus omdat Club elk dossier de volledige aandacht wil geven. De twee blijven dan ook heel rustig. Onyedika schoof vandaag voor de eerste keer met de glimlach aan bij het Londense ontbijtbuffet. Het is niet de vraag of het tweetal gaat vertrekken, wel wanneer.

Mogelijk wil Club hen nog houden voor de voorlaatste kwalificatieronde van de Champions League op 5 en 12 augustus. Dan is er nog tijd om te verkopen. Want met al wat er vertrekt en op vertrekken staat, wordt het wel heel pittig om al een gerodeerd elftal op de been te brengen. En die CL-matchen blijven heel belangrijk.

In ieder geval gaat het weer om twee transfers die 20 miljoen euro of meer moeten opbrengen. Dat zijn bedragen die Club bij de middelgrote jongens brengt. Dat is ook het model dat ze in Westkapelle gecreëerd hebben. Maar één voor één dus, zonder te overhaasten en zonder druk. Want Club staat sterk in elke onderhandeling. Ze laten spelers niet in hun laatste contractjaar komen als ze zo'n waarde vertegenwoordigen.