Waarom Luis Vazquez niet afgeschreven wordt bij Anderlecht, Hasi heeft het begrepen

Het moet gezegd: Luis Vazquez heeft zichzelf nog niet opgeworpen als dé goalgetter waar Anderlecht zo naar hunkert. Vorig jaar struikelde de Argentijn geregeld over z'n eigen enthousiasme, miste hij open kansen en oogde hij in het combinatievoetbal soms een maat te klein.

Maar wie de voorbereiding op het nieuwe seizoen volgt, ziet een andere Vazquez. De spits scoort plots met de regelmaat van een klok. Het verschil? Besnik Hasi speelt nu expliciet in op zijn sterktes: ballen vroeg in de zestien, harde voorzetten in plaats van alweer een extra tikje breed.

Hasi speelt hem uit op zijn kwaliteiten

Vazquez ís geen Kasper Dolberg. De Deen zweeft tussen de linies, creëert ruimte en legt balletjes panklaar. De Argentijn daarentegen moet zijn gading vinden in de box. Hij is groot en niet al te wendbaar en buiten de grote rechthoek ben je er weinig mee.

Het misverstand van vorig seizoen was dat men Vazquez in dezelfde rol probeerde te duwen als Dolberg. Dat leverde vooral gefrustreerde loopjes en opgelegde missers op. Nu wordt duidelijk: de samenwerking werkt pas als de rest van het team voor dienend voetbal kiest.

Daar komt het nieuwe, fysiek sterkere middenveld in beeld. Met extra power op de acht én een balvaste zes kan Anderlecht hoger druk zetten en sneller flankspel ontwikkelen. Hoe dominanter paars‑wit wordt, hoe vaker Vazquez tussen de palen kan duiken.

Overlapping en beweging

Hasi hamert daarom op kwaliteit in de aanvoer: minder halve hoge ballen, meer strakke lage voorzetten en uitgespeelde overlaps. In die patronen ligt Vazquez te wachten, klaar om met één contact af te drukken.

Dolberg profiteert trouwens mee. Ook hij is niet gemaakt om op 30 meter van doel te spelen. Hij is de meest klinische afwerker die Anderlecht de voorbije tien jaar had, maar moest te veel energie in andere zaken steken. Er waren van die wedstrijden dat hij de bal wel goed kreeg en dan gaat het zoals niets.

Voor Vazquez wordt het dus geen seizoen om overal op het veld mee te voetballen, wél om dodelijk efficiënt te zijn in dat kleine rechthoekje. En als Anderlecht zijn dominante spel echt op de rails krijgt, zal hij méér kansen krijgen dan hij kan verprutsen.

Schrijft u het maar op: als de voorzetten aankomen, tikt Vazquez straks de dubbele cijfers aan. De tribunes van het Lotto Park willen doelpunten zien. Dit keer ligt de bal letterlijk voor het intikken.