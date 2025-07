Wat doet Antwerp ermee? Vincent Janssen is héél duidelijk over zijn toekomst

Antwerp nam deze zomer afscheid van zijn oudste spelers. Vincent Janssen blijft nog over en is heel duidelijk over hoe hij zijn toekomst ziet.

Antwerp zag deze zomer al heel wat ervaren spelers vertrekken. Er is Toby Alderweireld, die een punt zette achter zijn carrière, maar ook Tjaronn Chery vertrok verrassend.

Dan was er nog Denis Odoi, waarvan het contract ontbonden werd en tenslotte volgde ook Jelle Bataille. Deze twee waren de meest opvallende dossiers.

Maar de club doet het op dit moment met heel wat ervaring minder, en dat kan nu goed uitkomen voor Vincent Janssen. Hij is een van de weinige 'oudere' spelers bij de club en dus lijkt Antwerp niet zo snel van hem af te willen.

De fans willen ook dat hij blijft. "Ik hoop het met hen", zegt Vincent Janssen duidelijk bij Het Nieuwsblad. "Als het aan mij ligt, blijf ik hier zeker nog een jaar. Er is geen plek en geen moment in mijn leven geweest dat ik mij meer thuis heb gevoeld dan nu."

"Ik heb ook nooit ergens vier jaar gespeeld. Antwerp is een geweldige club en Antwerpen een mooie stad, met familie en vrienden in de buurt. Mijn gezin is er gelukkig. Ik weet dat ik na mijn carrière in Amerika ga wonen. Mijn vrouw is van daar en we kochten al een huis in Austin, Texas. Misschien geniet ik daarom extra hard van de tijd kortbij huis", besluit de spits.