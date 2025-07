Dit is waarom Anderlecht het Lotto Park weer beschikbaar stelt voor Union SG, ondanks gemor van fans

Vanaf september zal het iconische Champions League-lied opnieuw weerklinken in het Lotto Park, zij het dit keer niet voor Anderlecht, maar voor buur Union Saint-Gilloise. Zoals twee jaar geleden wijkt Union opnieuw uit naar het stadion van RSCA voor haar Europese wedstrijden.

Union onderzocht meerdere pistes – zoals het Koning Boudewijnstadion, Den Dreef in Leuven en de Planet Group Arena in Gent – maar koos opnieuw voor het vertrouwde Lotto Park. De gesprekken werden gevoerd tussen Union-CEO Philippe Bormans en voormalig Anderlecht-CEO Kenneth Bornauw, met inspraak van onder meer Tim Borguet, Wouter Vandenhaute en Olivier Renard.

De deal is zowel praktisch als financieel logisch voor beide clubs, weet HLN. Het stadion ligt centraal in Brussel en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Daarnaast voldoet het Lotto Park aan alle UEFA-eisen op vlak van comfort en infrastructuur. Voor Anderlecht is er bovendien een financieel voordeel: het kan zo een deel van de investering in de nieuwe grasmat recupereren.

Die nieuwe grasmat wordt momenteel gelegd en krijgt pas in 2026 zijn definitieve, hybride versie. De totale kostprijs van dat project bedraagt ongeveer één miljoen euro. Als Union de achtste finales van de Champions League haalt, zou de huur van het stadion voldoende opbrengen om dat bedrag grotendeels te compenseren.

Twee jaar geleden betaalde Union nog zo’n 250.000 euro per wedstrijd in de groepsfase van de Europa League. In de Champions League ligt dat bedrag nog een stuk hoger. Anderlecht verdient dus goed aan de deal, zeker als Union ver geraakt in Europa.

Toch is niet iedereen blij met de overeenkomst. Sommige blokken in het Lotto Park, normaal voorbehouden voor de harde kern van Anderlecht, zullen tijdens de Union-wedstrijden niet beschikbaar zijn. Bij de supporters leeft ongenoegen, zowel bij RSCA-fans als bij de Union Bhoys. Union overweegt om die zones voorlopig voor zijn eigen jeugdspelers te reserveren, mocht het stadion niet uitverkocht raken.