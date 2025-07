Standard-aanwinst was bijzonder verrast: "Ik dacht dat Marc Wilmots me belde voor een andere speler"

Tobias Mohr heeft zich snel geïntegreerd in de ploeg bij Standard. Op 29-jarige leeftijd wil de Duitse winger zijn ervaring inzetten voor het team en bijdragen aan de vernieuwing van een club die hij al kende voordat hij arriveerde.

Twee dagen na Adnane Abid, was het Tobias Mohr die zich voor het eerst voorstelde aan de pers die aanwezig was in Le Touquet voor de zomerstage van de Rouches. De 29-jarige Duitser, die een belangrijke rol zal spelen in de kleedkamer en op het veld, voelt zich al thuis bij Standard.

"Ik voel me hier erg goed. Het team is super aardig, het was voor mij gemakkelijk om er meteen deel van uit te maken. Een deel van mijn persoonlijkheid is om te coachen op en naast het veld. Ik help graag anderen, ben graag bij de anderen. Ik voel me al thuis", zegt hij met een glimlach.

Tobias Mohr, al zeer actief tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tegen Boulogne, waar hij vaak René Mitongo hielp en ondersteunde, neemt zijn rol als ervaren speler serieus en wil de jongeren helpen om hun plek te veroveren.

"Ik wil de jonge spelers helpen. We hebben er veel, en dat is een zeer goede zaak. We hebben een goede balans tussen jeugd en ervaring. Mijn rol is om de jongeren te helpen vooruitgang te boeken. Als ze luisteren naar meer ervaren spelers zoals ik, kunnen ze ver komen."

Na het einde van zijn contract bij Schalke, na drie seizoenen, werd het contract van Tobias Mohr niet verlengd bij de club uit het Ruhrgebied, ondanks gesprekken die al in januari begonnen waren en een goed laatste seizoen. Hij werd verrast door het telefoontje van Marc Wilmots, die hij uiteraard ontmoette in Duitsland.

"Ik was op vakantie met mijn vrouw op de luchthaven toen hij belde. Natuurlijk wist ik dat hij de nieuwe sportief directeur van Standard was, maar ik had het niet verwacht. Ik dacht dat hij mijn mening wilde horen over een andere speler. Maar nee, hij zei dat hij wilde dat ik zou komen. Ik heb de academie bezocht en aarzelde niet. In Duitsland zei men me dat ik op mijn 29e te oud was... Ik voelde dat ik van land moest veranderen. Het telefoontje van Marc kwam op het juiste moment."

"Ik wist dat het een grote club in België was, met een rijke geschiedenis. Het is een beetje zoals Schalke, waar ik was. Ik sprak er met Marc Wilmots. Je kunt de twee clubs vergelijken, qua passie en geschiedenis, en zien hoe fans naar ons komen kijken tijdens de stage is geweldig."