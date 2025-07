Done deal: Beerschot speelt sterkhouder kwijt aan ... Engelse derdeklasser

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ewan Henderson speelde nog maar een jaartje bij Beerschot, maar nu is het al einde verhaal voor hem op Het Kiel. Hij trekt naar de Engelse derde klasse en dat nieuws is ondertussen al helemaal officieel.

"Na één seizoen op het Kiel maakt Ewan Henderson de overstap naar het Engelse Wycombe Wanderers FC, actief in de League One", opende Beerschot zijn bericht op de eigen webstek.

"De 25-jarige Schot groeide vorig seizoen bij Beerschot snel uit tot een onmisbare schakel en werd al gauw op handen gedragen door het trouwe publiek dankzij zijn technische kwaliteiten en tomeloze inzet."

"Henderson kwam vorige zomer aan bij Beerschot en speelde 33 wedstrijden voor de Mannekes, waarin hij drie keer het net wist te vinden. Zijn bijdrage op en naast het veld werd bijzonder gewaardeerd."

Jaartje bij Oostende, jaartje bij Beerschot

"De club bedankt Ewan voor zijn toewijding en inzet het voorbije seizoen en wenst hem veel succes in zijn verdere carrière. Good luck in England, Hendo!"

In het seizoen 2023-2024 werd de spelmaker ook al eens uitgeleend door het Schotse Hibernian aan KV Oostende. Daar was hij Beerschot opgevallen in de Challenger Pro League, waarna hij afgelopen jaar dus op het Kiel het mooie weer maakte.