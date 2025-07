Hadden ze die niet kunnen gebruiken? KAA Gent laat veelscorer/goaltjesdief vertrekken

Umar Abubakar, de Nigeriaanse spits die vorig seizoen furore maakte bij Jong KAA Gent, staat op het punt een vijfjarig contract te ondertekenen bij het Portugese Famalicão. De overgang is zo goed als rond: de medische testen zijn al achter de rug en enkel de handtekening ontbreekt nog.

Famalicão telt 800.000 euro neer voor de 19-jarige aanvaller, die het afgelopen seizoen gehuurd werd van het Nigeriaanse Footwork FC. Bij de beloften van Gent liet hij zich opmerken met een indrukwekkend doelpuntenaantal: 21 goals in 27 wedstrijden in de Eerste Nationale.

Ondanks zijn scorend vermogen kon Abubakar nooit echt doorbreken in het A-elftal van Gent. De club besloot hem dan ook geen definitieve kans te geven op het hoogste niveau, ondanks interesse van verschillende buitenlandse ploegen.

De jonge spits kiest nu voor een avontuur in de Portugese eerste klasse, waar hij hoopt zich verder te ontwikkelen en in de kijker te spelen van grotere Europese clubs. Bij Famalicão krijgt hij daarvoor de nodige tijd én kansen, zo wordt verwacht.

Zijn overstap is een volgende stap in een razendsnelle opmars sinds zijn vertrek uit Nigeria. Abubakar geldt in zijn thuisland al langer als een groot talent, en bevestigde dat afgelopen seizoen met zijn prestaties in België.

Bij Gent geloven ze er dus niet in dat hij het op het hoogste niveau ook kan waarmaken. De Buffalo's zijn nog op zoek naar een of meerdere spitsen.