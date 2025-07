Wordt dit de verrassing van de JPL komend seizoen? David Hubert heel tevreden na stage OH Leuven

David Hubert bereidt OHL voor om het seizoen volgens hem op de best mogelijke manier te beginnen. Hij is tevreden over zijn zomerse voorbereiding. Volgens veel waarnemers zou OH Leuven komend seizoen wel eens de verrassing kunnen worden.

David Hubert, de coach van OH Leuven, keert tevreden terug van hun stage in het Verenigd Koninkrijk. In de laatste YouTube-video van de club deelde hij zijn indrukken over deze intensieve week met zijn spelers.

"Ik ben tevreden over de werkethiek van mijn spelers", legt Hubert uit. "De manier waarop de jongens deze week hebben gewerkt, met de nadruk op fysieke vaardigheden, was echt opmerkelijk."

"We hadden meer tijd om aan deze aspecten te werken", vervolgt hij. "Dit stelde ons in staat om diepgaand te kijken naar punten die soms moeilijk te ontwikkelen zijn tijdens het seizoen. De toewijding van het personeel en de spelers was uitzonderlijk."

Hoewel het resultaat van de wedstrijd tegen Leicester City niet in hun voordeel was (2-1), blijft de coach optimistisch: "De feedback was zeer positief."

Voor Hubert is deze stage een springplank: "We keren terug met een groot gevoel van tevredenheid." De eerste thuiswedstrijd staat gepland op 27 juli tegen Charleroi.