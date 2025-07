Ondanks mindere resultaten toch gekte bij Anderlecht: stadion al weken voor de start virtueel vol

Bij RSC Anderlecht heerst ondanks een nieuw troosteloos seizoenseinde geen greintje supportersmoeheid. Integendeel: de Brusselse traditieclub heeft alle 16.500 abonnementen voor het seizoen 2025-2026 uitverkocht, bijna twee weken vóór de openingsmatch tegen Westerlo.

Wie nog hoopt op een plaats in het Lotto Park, is veroordeeld tot de wachtlijst van bijna 5.000 mensen. Dat de populariteit van Paars-Wit het sportieve falen overstijgt – zes nederlagen in de play-offs en een nieuwe verloren bekerfinale – blijkt uit de cijfers. Vorig seizoen zat het stadion al elke thuismatch vol. En met deze stormloop op abonnementen lijkt het ook komend jaar onmogelijk om zonder reservestatus nog een plekje te bemachtigen.

Toch blijft de club bewust onder de totale stadioncapaciteit van ongeveer 20.000 zitjes. Zo houdt Anderlecht ongeveer 15 procent van de plaatsen vrij voor losse ticketverkoop, goed voor ruim 3.000 stoeltjes per match. Tel daar de tickets bij op die vrijkomen als abonnees verhinderd zijn, en je hebt een tweedehandsmarkt die week na week op hete kolen zit.

Voor wie zijn kansen wil vergroten, biedt Anderlecht extra lidmaatschappen aan. Via Mauve+ Silver of Gold krijgen fans vroegtijdig toegang tot losse tickets en extra voordelen, zoals exclusieve toegang tot Mauve TV. Zeker in topwedstrijden biedt dat een waardevol voordeel ten opzichte van de gewone verkoop.

Het immense enthousiasme toont ook waarom voorzitter Wouter Vandenhaute en de clubleiding de bouw van een nieuw stadion met 40.000 tot 50.000 plaatsen steeds luider bepleiten. De huidige infrastructuur barst simpelweg uit haar voegen voor een club met een historisch én toekomstgericht draagvlak.

Voorlopig blijft het dus roeien met de riemen die men heeft in het Lotto Park. Wie er dit seizoen bij wil zijn, moet ofwel geluk hebben met losse verkoop of intekenen op de wachtlijst.