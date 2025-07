Taak van Anderlecht-icoon is duidelijk: eindelijk nog eens een topper uit de jeugdwerking voortbrengen

RSC Anderlecht heeft Silvio Proto aangesteld als verantwoordelijke voor de keeperswerking binnen de club. De ex-doelman van paars-wit krijgt een dubbele opdracht: hij moet het niveau van de keepers in de A-kern helpen bewaken én zorgen voor een fundamentele ommezwaai in de jeugdopleiding.

Die jeugdopleiding heeft al jaren geen topkeeper meer heeft voortgebracht. In tegenstelling tot Genk, dat miljoenen verdient aan eigen opgeleide doelmannen als Vandevoordt en Penders, heeft Anderlecht het moeilijk om keepers uit Neerpede naar het eerste elftal te loodsen.

Namen als Roef, Svilar of Van Der Jeugt illustreren de zeldzaamheid waarmee jeugdkeepers doorbreken bij paars-wit. Proto moet die trend keren door één duidelijke filosofie door te trekken van U13 tot het eerste elftal.

Dat plan is al in werking gezet. Jong talent als Michel Haentjens (19) en Mattis Seghers (16) krijgen kansen en ook bij het vrouwenteam wordt werk gemaakt van een nieuwe keeperstraditie. Proto zal nauw samenwerken met de keepertrainers van alle jeugdploegen én met de technische directie van Neerpede, weet LDH.

Maar Proto beperkt zich niet tot de academie. Ook bij de A-kern krijgt hij een adviserende rol. Hij werkt samen met keeperstrainer Justin Verlinden en geeft input aan sportief directeur Olivier Renard over de prestaties en het potentieel van onder andere Coosemans, Kikkenborg en Vanhoutte.

Vooral over Kikkenborg is de conclusie duidelijk: hij is geen geschikte nummer twee onder Hasi. Zijn zwakke voetspel is een struikelblok in het systeem waarin de doelman moet meevoetballen als extra verdediger. Renard zoekt een Belgische doublure en probeert de Deen van de hand te doen, al wordt dat door zijn driejarige contract geen eenvoudige opdracht.

Timon Vanhoutte (21) blijft voorlopig derde doelman. Volgens de club is hij nog niet klaar om Coosemans op korte termijn op te volgen. Proto zal de komende maanden dus niet alleen waken over de toekomst, maar ook mee de juiste beslissingen helpen nemen voor het heden van de Anderlechtse doelmannen.