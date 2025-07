Hij zal geen Vincent Kompany doen: dubbele kampioen van België met Brugge, weigert een functie als speler - trainer.

Ludovic Butelle heeft op zijn 42e nog geen punt gezet achter zijn carrière, maar een opvallende comeback bij Girondins de Bordeaux komt er niet. De voormalige doelman van Club Brugge kreeg een bijzonder voorstel van de Franse traditieclub, maar bedankte voor de eer.

Butelle zit sinds deze zomer zonder club, nadat zijn contract bij Stade de Reims afliep. Vorig seizoen was hij er derde doelman, achter onder meer Yehvann Diouf. Ondanks zijn gevorderde leeftijd wil de Fransman nog niet stoppen, maar een passende uitdaging lijkt voorlopig uit te blijven.

De interesse van Bordeaux kwam dan ook als een verrassing. De gevallen topclub, die intussen is afgegleden naar de Franse vierde klasse (National 2), zocht naar een ervaren doelman met uitstraling. Bovendien ging het om een dubbelrol: niet enkel als speler, maar ook als keeperstrainer.

Die hybride functie sprak Butelle echter niet voldoende aan. Volgens journalist Julien Bée werd het voorstel vriendelijk maar resoluut afgewezen. De Fransman lijkt nog te mikken op een volwaardige rol als doelman, eerder dan op een overgang naar een trainersfunctie.

Bij Bordeaux hopen ze dit seizoen weer op te bouwen onder coach Bruno Irlès, bekend van zijn korte passage bij RWDM. Vorig jaar probeerde de club het al met een opvallende transfer: toen werd Andy Carroll aangetrokken, die intussen alweer vertrokken is.

Butelle, tweevoudig landskampioen met Club Brugge, heeft dus nog geen nieuw project gevonden. Of er nog een uitdaging op het hoogste niveau – zoals in de Ligue 1 – op hem wacht, is voorlopig onduidelijk. Maar opgeven? Dat staat duidelijk niet in zijn woordenboek.