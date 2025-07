Nu al controverse rond Kevin De Bruyne, maar opheldering volgde snel

De mogelijke transfer van Kevin De Bruyne naar Napoli doet in Italië niet alleen sportief, maar ook emotioneel veel stof opwaaien. Niet zozeer om zijn komst zelf, maar om het rugnummer dat hij zou dragen: het legendarische nummer 10 van Diego Maradona.

Dat nummer is sinds het overlijden van Maradona in 2020 officieel ‘retired’ bij Napoli. De Argentijn is er heilig verklaard voor zijn prestaties in de jaren ’80 en begin jaren ’90, toen hij de club naar twee landstitels en een UEFA Cup leidde.

Het idee dat een nieuwe speler — zelfs een wereldster als De Bruyne — met zijn nummer zou spelen, zorgde meteen voor grote controverse onder de fans.

Italiaanse media meldden echter dat Napoli overwoog om het nummer 10 tijdelijk opnieuw in gebruik te nemen, speciaal voor De Bruyne. Het leidde tot felle reacties op sociale media en zelfs protesten van ultragroeperingen die vinden dat Maradona’s nummer onaantastbaar moet blijven. “Er is maar één 10 in Napels", klonk het.

Volgens de betrouwbare journalist Matteo Moretto lijkt Napoli nu een stap terug te zetten. De Bruyne zou uiteindelijk niet met het nummer 10, maar met het rugnummer 11 aantreden. Een symbolisch belangrijk gebaar dat de gemoederen wat moet bedaren, zonder aan zijn status als blikvanger van de ploeg te raken.

Voor De Bruyne zelf is het nummer ondergeschikt aan het sportieve project. De 33-jarige Rode Duivel ziet in Napoli een laatste grote uitdaging, zeker met het oog op de Champions League. Toch toont het incident hoe gevoelig het Maradona-erfgoed nog steeds ligt in Napels.