DAZN zorgt voor behoorlijk wat chaos: Belgische voetbalfans beloven grote maatregelen

DAZN zorgt voor woede bij de Belgische voetbalsupporters: zonder overeenkomst met de telecomoperatoren zal de Pro League voorlopig alleen op hun app beschikbaar zijn.

De spanning stijgt nu het nieuwe Pro League-seizoen nadert. DAZN, de rechtenhouder, heeft aangekondigd dat de onderhandelingen met de telecomoperatoren zijn afgebroken. De start van de competitie zal niet op tv worden uitgezonden, maar op hun app.

Op sociale media groeit de woede. Sommige supporters voelen zich verraden en dreigen hun abonnement op te zeggen. Anderen roepen op tot een harde boycot. Het idee om de wedstrijden via illegale streaming of IPTV te volgen, wordt steeds populairder, ook al is dat duidelijk verboden.

DAZN bevindt zich in een lastige positie. Hun keuze om het publiek onder druk te zetten, kan zich tegen hen keren. Supporters zijn er écht niet blij mee dat de JPL niet meer 'gewoon' op tv te zien is.

Voor velen voelt het als een gijzeling. Ze vinden het onrechtvaardig om hun gewoontes volledig te moeten veranderen. Deze commerciële strategie zorgt voor verdeeldheid.

DAZN moet beslissen of het de onderhandelingen wil hervatten of bij zijn standpunt blijft. Ondertussen zal het seizoen dus gewoon starten zonder JPL op tv.

Je n'ai pas de smart TV ni même d'ordinateur ! Rendez nous notre proleague ! 😠😡🤬 — Phil Dougreye (@Charlie_doug69) July 16, 2025

Non , trop chère ET trop de pub !!!! La final de coupe du monde des club fut une purge monumental !!! Passer de 5 euros chez Proximus a 20 chez vous c'est NON . On feras comme tous le monde on passeras à l'iptv . — Aurelien (@Aurelebelge) July 16, 2025