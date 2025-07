Niet betaalbaar voor Anderlecht? Verdediger van vorig seizoen heeft nieuwe club gevonden voor véél minder dan 6 miljoen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Adryelson heeft een nieuwe club gevonden. De Braziliaanse verdediger trekt naar Al-Wasl uit de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij opnieuw zal samenwerken met coach Luís Castro.

De 27-jarige verdediger speelde het afgelopen seizoen nog op huurbasis bij Anderlecht, maar de Brusselaars zagen af van een definitieve overname. De reden? De aankoopoptie van zes miljoen euro die Lyon op Adryelson plakte, werd door Anderlecht als veel te hoog beschouwd.

Hoewel de Braziliaan in zijn veertien wedstrijden bij paars-wit solide oogde en zelfs één keer scoorde, vond de club het prijskaartje niet in verhouding tot zijn prestaties en het beschikbare budget.

Opvallend: Al-Wasl slaagt er nu wel in om de centrale verdediger definitief in te lijven, en dat voor beduidend minder geld. Lyon maakte bekend dat de club uit Dubai slechts 2,2 miljoen euro betaalt, aangevuld met 900.000 euro aan mogelijke bonussen. De Franse club behoudt wel 50% op een eventuele doorverkoop.

Voor Anderlecht is het een bittere pil. De club zag in Adryelson een nuttige pion, maar liet hem gaan door een te hoge transfersom. Dat hij nu voor minder dan de helft vertrekt, lijkt vreemd.

Adryelson is geen onbekende in de Verenigde Arabische Emiraten. In het seizoen 2021/2022 speelde hij al voor Al-Wasl, toen nog op uitleenbasis van het Braziliaanse Sport Recife. Hij keert dus terug naar vertrouwd terrein.

De verdediger kan ook mooie adelbrieven voorleggen. Op zijn palmares staan onder meer de Copa Libertadores en de Braziliaanse landstitel, beiden gewonnen met Botafogo. Nu krijgt hij een nieuwe kans onder coach Luís Castro, dit keer in het Midden-Oosten.