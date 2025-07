Franky Van der Elst heeft duidelijke mening over Club Brugge in zaak rond Ardon Jashari

Club Brugge vraagt stevig door voor Ardon Jashari, maar AC Milan wil niet zomaar toegeven. Franky Van der Elst begrijpt het standpunt van blauw-zwart, al waarschuwt hij.

De situatie rond Ardon Jashari is behoorlijk ingewikkeld geworden. Club Brugge wil de jackpot voor zijn middenvelder, of hij mag niet vertrekken. AC Milan wil die jackpot niet geven.

Franky Van der Elst begrijpt het standpunt van blauw-zwart, maar vindt dat de club realistisch moet blijven. "Ik vind het logisch dat ze hem langer dan één jaar aan boord willen houden en ook dat ze het onderste uit de kan willen halen als hij toch vertrekt", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Ze willen de lat steeds hoger leggen. Maar als ik lees dat ze 40 miljoen voor Jashari willen, denk ik wel: da’s héél veel geld. Het is een heel goeie speler, hè, versta me niet verkeerd. Maar 40 miljoen? Voor een middenvelder? Ze moeten ook realistisch blijven", gaat hij verder.

Er moet natuurlijk ook aan de situatie worden gedacht waarin de club zich bevindt. De Bruggelingen hebben nu niet bepaald nood aan geld. "Club zit natuurlijk in een sterke positie. Het is niet zoals Antwerp de voorbije jaren, dat onder druk van de financiële problemen al eens een speler onder zijn waarde moest verkopen, zoals Vermeeren. Of Anderlecht, dat Doku, Lokonga, noem maar op, ook snel liet gaan."

Bij Club kunnen ze het been langer stijf houden en zo’n vertrek uitstellen. Al denk ik dat als Milan er nog een paar miljoen bijdoet, ze Jashari beter laten gaan. Alsnog blijven wordt sowieso moeilijk. Hoe stap je dan nog die kleedkamer binnen? Hoe ga je nog presteren? Ach, hoogstwaarschijnlijk komt het ook wel tot een transfer", besluit Van der Elst.