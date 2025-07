'Genk zet door in dossier en wil opnieuw speler wegkapen bij JPL-club'

Racing Genk heeft eerder al de komst aangekondigd van Daan Heymans van Charleroi en nu zetten ze ook door in een tweede JPL-dossier. Ze willen Belghali weghalen bij KV Mechelen en zetten daartoe alles op alles, zo blijkt.

Zakaria El Ouahdi lijkt op vertrekken te staan bij KRC Genk. De Marokkaanse rechtsback wordt begeerd door meerdere teams, zoals AC Milan, Benfica, VfL Wolfsburg en Wolverhampton.

Genk wil shoppen bij KV Mechelen

Zeker Wolfsburg lijkt hem nu ondertussen helemaal bovenaan te hebben gezet op het verlanglijstje en dus moet er een opvolger komen op die positie bij de Limburgers.

Genk heeft al eventjes een potentiële vervanger voor Zakaria El Ouahdi op het oog, namelijk Rafik Belghali van KV Mechelen. En nu zouden ze volgens Gazet van Antwerpen wel degelijk willen doordrukken voor de speler.

Tot 2,5 miljoen euro voor Belghali?

"Genk zet door in het dossier van Rafik Belghali. Het plant eerstdaags een bod op de rechtsback van KV Mechelen", klinkt het zeer duidelijk bij de krant.

"Malinwa droomt van 2,5 miljoen maar zo ver wil Genk uiteraard niet gaan, hij heeft nog maar één jaar contract." Het zal de komende dagen of weken moeten duidelijk worden of de Limburgers hem ook effectief in huis zullen kunnen gaan halen. Wait and see ...