OFFICIEEL: Thibo Somers verlaat Cercle Brugge en trekt naar Antwerp, dit zijn de details

Thibo Somers verlaat Cercle Brugge en maakt de overstap naar Antwerp, waar hij voor drie seizoenen tekende.

Het nieuws zat eraan te komen, maar werd vrijdag officieel bekendgemaakt. Thibo Somers verlaat Cercle Brugge en is vanaf nu een speler van Antwerp.

Sinds 2007 speelde Somers in de kleuren van de Vereniging. Eerst in het groen-zwart bij de jeugdploegen, nadien maakte hij de stap naar de eerste ploeg.

In totaal kwam hij 189 keer in actie bij Cercle Brugge, waar hij ook aanvoerder werd. De Vereniging verliest zo een speler die héél bekend is met het huis.

Antwerp heeft er een aanvallende speler bij met heel wat ervaring in het Belgische voetbal. De 26-jarige Somers tekende voor drie seizoenen op de Bosuil.

Zijn marktwaarde wordt geschat op 2,5 mijloen euro, maar dat bedrag betaalt Antwerp niet. Er werd een akkoord gevonden voor een bedrag tussen de 1,5 en 2 miljoen euro.