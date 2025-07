Franky Van der Elst komt met oplossing voor Club Brugge over Ardon Jashari

Ardon Jashari wil nog steeds een transfer naar AC Milan forceren en laat dat duidelijk merken aan Club Brugge, dat hem niet wil laten gaan. Franky Van der Elst dacht na over een oplossing.

Ardon Jashari zorgt voor heel wat chaos bij Club Brugge. De middenvelder kwam afgelopen seizoen aan en maakte meteen indruk. De middenvelder toonde zich ook in de Champions League. AC Milan toonde snel interesse.

Deze zomer werd duidelijk dat de Italiaanse topclub hem er graag bij heeft. Jashari, die zijn contract vorig seizoen nog verlengde tot 2029, wil enorm graag naar Milan vertrekken. Alleen laat Club Brugge hem voorlopig niet gaan, wat Jashari niet zint.

Hij zou voorlopig niet meetrainen met de groep en weigerde zelfs om op de ploegfoto te komen. Een lastige situatie voor alle partijen. Het ziet er dan ook niet naar uit dat Jashari snel weer in actie komt voor blauw-zwart.

"Kijk. Dat Jashari die Supercup mist: oké. Zelfs die eerste competitiematch missen is geen ramp. Maar straks komt de Champions League er wel aan, hè. Club moet de derde voorronde overleven en eind augustus ook nog de play-offronde. Zou er geen compromis mogelijk zijn?", vraagt Franky Van der Elst zich af bij Het Nieuwsblad.

Hij komt met een oplossing voor Club. "Dat Club met Jashari en Milan afspreekt dat hij weg mag tegen een bepaalde prijs, maar dan wel pas op het einde van de mercato, na die Europese matchen. Zodat hij wel nog mee die kwalificatie en die jackpot over de streep kan helpen trekken. Ik besef dat dat niet evident is, want iedereen zal zich afvragen of hij dan nog voluit gaat, maar het kan een oplossing zijn."