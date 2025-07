Hannes Van der Bruggen was verrast na opvallende move van Cercle Brugge

Na het behoud in eerste klasse onder Bernd Storck koos Cercle Brugge plots voor Onur Cinel als nieuwe coach. Ook Hannes Van der Bruggen was verrast, maar begrijpt de keuze.

Cercle Brugge moest afgelopen seizoen barragewedstrijden spelen tegen Patro Eisden Maasmechelen om zeker te zijn van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League. Bernd Storck werd aangesteld als coach en de twee wedstrijden werden gewonnen.

Maar lang duurde het avontuur van Storck niet bij de Vereniging. Na zijn twee succesvolle wedstrijden moest hij plaatsmaken voor Onur Cinel, die nu aan het roer staat bij Cercle. Dat kwam voor velen toch als een verrassing.

Ook voor speler Hannes Van der Bruggen. "Ik had het niet verwacht, maar anderzijds had hij natuurlijk wel een compleet andere filosofie dan wat we gewoon waren bij Cercle", begint hij bij Het Nieuwsblad. "Press en powerplay waren niet aan Storck besteed en dat stak hij ook niet onder stoelen of banken."

"De visie en werkwijze van Onur Cinel leunt veel meer aan bij wat we bij Cercle de jongste jaren gewoon waren", gaat de middenvelder verder. Hij begrijpt de beslissing van Cercle goed.

"Hij komt over als een heel gedreven, maar ook menselijke trainer. Een kruising tussen Miron Muslic en Ferdinand Feldhofer, zeg maar. Net als Miron is hij nadrukkelijk aanwezig en laat hij zich gelden. Ik snap dat er, gezien de stijl van het huis, voor hem werd gekozen."