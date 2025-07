Kevin De Bruyne legt zelf uit: dit is de reden waarom hij voor Napoli koos

Kevin De Bruyne trainde onlangs voor het eerst mee met Napoli na zijn vakantie. Hij lichtte zijn keuze voor de Italiaanse topclub toe.

Kevin De Bruyne tekende deze zomer bij Napoli, nadat hij bij Manchester City moest vertrekken. Hij kon ook voor een avontuur in de woestijn kiezen, of voor een uitdaging in de Verenigde Staten.

Bij Het Laatste Nieuws legde de Rode Duivel zijn keuze uit. "Ik koos voor het project dat mij het beste ligt. De Serie A is top met veel goede ploegen, en Napoli speelt Champions League - een belangrijk argument. Ja, ik had een andere beslissing kunnen nemen. Maar dit is denk ik de juiste."

Tijdens zijn zoektocht naar een nieuwe club wou hij vooral rekening houden met zijn gezin. "Mijn kinderen zijn niet meer van de jongsten en beginnen een eigen mening te vormen", zegt hij. Zij hadden dus ook wat inspraak.

"Als volwassene neem je de beslissing, maar wat zij denken neem je dus toch al mee. Het wordt sowieso aanpassen, maar het is ook leuk dat zij bijvoorbeeld Italiaans gaan leren. Het huis dat we aan het renoveren zijn is ook in de buurt van hun school. Dat komt goed."

Hij merkt meteen al een opvallend verschil op met City. "De manier van trainen is toch iets zwaarder dan ik gewoon ben. Er wordt meer gelopen zonder bal. Dat is iets wat ik tien jaar niet meer heb gedaan. Maar ik voel me goed op dit moment. Dat is het allerbelangrijkste."