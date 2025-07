Problemen van afgelopen seizoen zijn opgelost bij STVV: "Sommige profielen moesten eruit"

STVV had het vorig seizoen niet altijd makkelijk. Op het veld, maar ook daarbuiten liep het niet altijd vlot. Die problemen zijn nu opgelost.

STVV is deze zomer al goed actief geweest op de transfermarkt. Er kwamen al heel wat spelers aan, maar coach Wouter Vrancken zag ook al een paar belangrijke spelers vertrekken.

Maar de grote opkuis was nodig volgens de trainer. "Wat mij betreft wel. Er zijn zoals ik al zei veel nieuwe jongens bij gekomen, maar er zijn er ook een heleboel vertrokken. Van die vertrekkers denk ik dat Joel Fujita met zijn kwaliteiten de enige is die we liever aan boord hadden gehouden. Maar ik gun hem deze mooie stap", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

"Voor de rest was er niet meteen iemand waarvan we het gevoel hadden: ‘We moeten er nu absoluut alles aan doen om hem hier te houden.’", gaat hij verder. Afgelopen seizoen waren er wat spelers die voor chaos zorgden binnen de club.

"Sommige andere profielen moesten er dan weer gewoon uit om de cohesie binnen de groep te herstellen", weet Vrancken te vertellen. "Begrijp me niet verkeerd: vorig jaar hadden we ook een goede groep, maar sommige jongens hebben zich daar op een bepaald moment buiten gezet."

"Maar de rest van de groep is wel altijd samen gebleven, en dat zie je in deze voorbereiding terug. Alles hangt nu als één geheel aan elkaar", besluit hij positief.