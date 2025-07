Belg Samuel Mbangula voor 10 miljoen euro op weg naar de Bundesliga

Samuel Mbangula zal Juventus verlaten. De jonge Belg past niet in de plannen van de Oude Dame. Hij zal zijn carrière voortzetten in de Bundesliga.

Samuel Mbangula zal zijn hoofdstuk bij Juventus afsluiten. De jonge Belgische winger kreeg dit seizoen niet veel kansen om te schitteren, ondanks enkele veelbelovende optredens. De U21-international zal nu de Bundesliga gaan ontdekken.

In 22 wedstrijden over alle competities heen, heeft Mbangula 4 doelpunten en 5 assists op zijn naam staan. Eentje hiervan maakte hij in de Champions League tegen PSV.

De nieuwe coach van Juve, Igor Tudor, rekent niet op hem. Te veel concurrentie, en hij past ook gewoon niet in de plannen, ondanks zijn contract tot 2028. De speler heeft begrepen dat hij elders speeltijd moet zoeken.

Volgens Fabrizio Romano zal Mbangula naar Werder Bremen vertrekken. De Duitse club heeft €10 miljoen (zonder bonussen) betaald om hem te contracteren. Een droge transfer, zonder terugkoopclausule.

🚨🟢 Samuel Mbangula leaves Juventus to join Werder Bremen on permanent deal worth €10m plus add-ons.



In de Bundesliga hoopt Mbangula speeltijd te vinden. Het WK 2026 is een van zijn doelen. Hij zal indruk moeten maken op Rudi Garcia om deel uit te maken van dat avontuur.