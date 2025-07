"We hebben nog wat werk": KRC Genk bereidt zich voor op clash met Club Brugge

KRC Genk neemt het volgend weekend op tegen Club Brugge. Coach Thorsten Fink geeft aan dat er nog werk aan de winkel is.

KRC Genk speelde zaterdag zijn laatste oefenwedstrijd van het seizoen in de Cegeka Arena. Rayo Vallecano kwam op bezoek. De match eindigde op een 1-1 gelijkspel, een terechte uitslag volgens coach Thorsten Fink.

"Dit was een perfecte wedstrijd, zo net voor de start van het nieuwe seizoen. 1-1 is een verdiende uitslag. Het was voor beide ploegen moeilijk om de ruimtes te vinden, maar ook om onder de pressing uit te voetballen", vertelt de Duitser bij Het Belang van Limburg.

Volgende week zondag begint het echte werk voor de Limburgers. Genk trekt dan naar het Jan Breydelstadion om het op te nemen tegen Club Brugge. "We hebben nog wat werk", zegt Fink.

"Vooral onze pressing moet beter", duidt hij meteen een groot werkpunt aan. "We moeten nog meer moed hebben om te pressen. De tien spelers die in de tweede helft inkwamen, deden dat beter en zetten ook hoger druk. Dat is iets wat we moeten analyseren richting volgende week. "

"Sommige jongens vielen in de tweede periode echt goed in. Een à twee van hen zullen misschien op Jan Breydel aan de aftrap staan. Bepaalde jongens, zoals Karetsas, zijn ook nog niet lang aan het trainen, dus nog niet iedereen is topfit. Maar bij Club Brugge geldt hetzelfde. Algemeen gezien kan het dus nog beter, maar dit was een goede test voor ons", besluit Fink.