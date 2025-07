Na bange maanden: zo gaat het nu met STVV-voorzitter

De voorzitter van STVV, David Meekers, werd half maart getroffen door een hersenbloeding. Hij werd onwel en werd toen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe gaat het met hem, zo'n vier maanden later?

David Meekers is sinds 2018 voorzitter van STVV en nam samen met de Japanse medebestuurder Yusuke Muranaka de club over. Hij wordt zeer gewaardeerd om zijn harde werk en inzet voor de Limburgse club.

Sinds maart is hij echter aan het revalideren. Na een hersenbloeding werd hij eventjes kunstmatig in coma gehouden en het is tot op heden nog steeds afwachten hoe snel hij zal herstellen.

Revalideren in kamer 373

De accountant die enkele jaren geleden zijn bedrijf verkocht aan het consultancybedrijf Moore heeft er lastige maanden opzitten. Zoon Gijs Meekers heeft nu op de webstek van STVV een update gegeven over de gezondheidstoestand van zijn vader.

“Papa kwam in kamer 373 te liggen, het stamnummer van STVV. De bedoeling was dat hij – na een maand coma - voor de eerste keer wakker zou gemaakt worden. Hij keek rond, begon te bewegen, praatte zelfs een beetje. Maar dan kwam de terugslag."

Tussen hoop en vrees

"Een derde operatie, waarbij een interne ‘drain’ ingebracht werd om het hersenvocht af te voeren, liep faliekant af. Een bloedklonter verstopte de drain. Op zo’n moment schieten alle scenario’s door jouw gedachten. Wordt papa terug de oude? Of moet hij leven als een kamerplant?"

Sinds eind juni gaat eht terug beter: "Sinds de operatie van 24 juni kan hij periodes rechtop zitten in een stoel en zelfs al wat fietsbewegingen maken. En hij begrijpt humor, dat is een goed teken", aldus nog zoonlief.